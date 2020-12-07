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Игоря Угольникова госпитализировали с коронавирусом
Фото: «Вечерняя Москва»

Игоря Угольникова госпитализировали с коронавирусом

Анастасия Колоскова

Общество

У продюсера и главы студии «Военфильм» Игоря Угольникова диагностировали коронавирусную инфекцию. В данный момент он находится в больнице. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила пиар-директор студии Ольга Родионова.

— Игорь Станиславович в больнице с коронавирусом, чувствует себя нормально. Все хорошо, — цитирует Родионову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в больницы Москвы были госпитализированы 1253 пациента с коронавирусом.

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