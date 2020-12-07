Москвичи могли наблюдать 7 декабря в утреннем небе оптический эффект гало

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В утреннем небе в понедельник, 7 декабря, жители столицы могли увидеть в небе оптическое явление, которое возникает в морозную погоду, — гало. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По ее словам, явление можно наблюдать в то время, когда столбик термометра опустится ниже нуля.

— Когда у нас минусовая температура, то такие явление, как гало, столбы, «ложное солнце» — могут отмечаться, — уточнила Макарова.

Также научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что для столицы гало является редким явлением, которое может наблюдаться под разными углами. По ее словам, оно является обычным оптическим эффектом.

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