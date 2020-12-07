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Эрик Котляр написал новую книгу о работе сотрудников столичного уголовного розыска
Фото: depositphotos.com

Эрик Котляр написал новую книгу о работе сотрудников столичного уголовного розыска

Андрей Объедков

Юлия Ямпольская

Литература

Автор более десяти книг Эрик Котляр представил новую книгу «Стрелки» на Петрах», в которой рассказал о судьбах, историях и удачах сотрудников уголовного розыска.

Отмечается, что оперативники работали в органах внутренних дел в конце 90-х годов прошлого столетия. «Лихие девяностые» сопровождала волна криминальной активности, тем самым оперативная обстановка требовала находчивости и воли, чтобы победить противника.

— Милиционерам предстояло работать в условиях расцвета бандитизма, наркомании и проституции, — пояснил автор.

В книге читатели смогут найти истории о ликвидации мощных криминальных соединений, которые были хорошо организованы и оснащены. Об этом периоде столичной полиции практически нет информации.

Книга Эрика Котляра будет первым изданием о новейшей истории оперативников Москвы. Именно поэтому читатели смогут узнать о работе уголовного розыска, основанной на материалах конкретных дел, многие из которых получили громкий резонанс.

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