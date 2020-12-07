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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: Официальный сайт Кремля

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин и Меркель выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ. Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин проинформировал Меркель о предпринятых усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев. Также участники разговора отметили важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боевых столкновений.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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