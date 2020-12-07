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«Не может дать сдачи»: пинающих робота китайцев раскритиковали за жестокость в Сети
Фото: Telegram-канал «НЕБОЖЕНА»

«Не может дать сдачи»: пинающих робота китайцев раскритиковали за жестокость в Сети

Виктория Федотова

В мире

В социальных сетях распространяется видео, снятое китайским блогером. На кадрах видно, как сотрудники компании тестируют робота. Они толкают его, проверяя на устойчивость, переворачивают и смотрят, как он справляется.

Вокруг машины крутом стоят люди, смеются и снимают процесс на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Китайская угроза».

Видео: Telegram-канал «Китайская угроза»

В комментариях к видео пользователи заявили, что поведение окружающих жестоко, и осудили героев ролика: «Надеюсь, отношение к домашним животным в Китае улучшится. Теперь есть кого пнуть»; «Надеюсь, первое, что эта штука сделает, когда станет умнее человека, это покончит с китайцами»; «Мне одной жалко робота?»; «Жалко, что робот не может дать сдачи».

Были и те, кто заявил, что у робота нет эмоций, таким образом демонстрируются его возможности, поэтому жалеть бездушную машину не стоит.

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