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Суд Москвы заочно арестовал четвертого обвиняемого в гибели летчика Филипова
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Суд Москвы заочно арестовал четвертого обвиняемого в гибели летчика Филипова

Кирилл Николаев

Происшествия

Басманный суд Москвы в понедельник, 7 декабря, заочно арестовал четвертого члена запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* по делу о гибели летчика Романа Филипова в Сирии в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд арестовал трех других обвиняемых по данному уголовному делу.

Напомним, летчик Роман Филипов погиб в Сирии в феврале 2018 года во время полета над провинцией Идлиб. Его самолет Су-25 был сбит и приземлился на подконтрольной боевикам территории. При приближении террористов Филипов подорвал себя гранатой. Указом президента Владимира Путина ему присвоено звание Героя России. Некоторые из его вещей переданы на хранение в военные музеи.

*«Джебхат ан-Нусра» (также «Хайят Тахрир аш-Шам»*) — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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