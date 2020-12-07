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Подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков задержали в Новой Москве
Фото: depositphotos.com

Подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков задержали в Новой Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на территории Новой Москвы. По сведениям ведомства, злоумышленник получал крупные партии наркотических веществ и сбывал их путем размещения закладок.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий гражданин задержан на территории Новой Москвы во время очередной попытки сбыта. При личном досмотре полицейские изъяли у него два свертка с порошкообразным веществом, — отметили в МВД.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

Выяснилось, что в свертках находилось более 100 граммов героина. Также полицейские обыскали место жительства задержанного, где обнаружили еще более 6,5 килограмма наркотического вещества, весы и другие улики.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу, говорится на официальном сайте МВД.

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