Подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков задержали в Новой Москве

Фото: depositphotos.com

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на территории Новой Москвы. По сведениям ведомства, злоумышленник получал крупные партии наркотических веществ и сбывал их путем размещения закладок.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий гражданин задержан на территории Новой Москвы во время очередной попытки сбыта. При личном досмотре полицейские изъяли у него два свертка с порошкообразным веществом, — отметили в МВД.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

Выяснилось, что в свертках находилось более 100 граммов героина. Также полицейские обыскали место жительства задержанного, где обнаружили еще более 6,5 килограмма наркотического вещества, весы и другие улики.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу, говорится на официальном сайте МВД.

Читайте также: СМИ: Убегавший от полиции в Москве мужчина выбросил наркотики в реку