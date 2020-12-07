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Свыше 549 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Свыше 549 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 549 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев коронавируса за сутки в мире выявили в Северной и Южной Америке (293 460), Европе (167 766) и Юго-Восточной Азии (43 416).

В настоящее время в мире зафиксировано 66 422 058 заболевших коронавирусом. Количество умерших составляет 1 532 418. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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