Фото: mil.ru / Минобороны России

Более 770 беженцев вернулись за сутки в Степанакерт. Об этом в понедельник, 7 декабря, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Автобусы из Еревана в сопровождении российских миротворцев доставили в Степанакерт 778 человек. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тысячи беженцев, сообщает РИА Новости.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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