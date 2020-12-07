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Еще 71 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 71 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 9496 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в понедельник, 7 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что свыше 549 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в мире. Больше всего случаев коронавируса за сутки в мире выявили в Северной и Южной Америке (293 460), Европе (167 766) и Юго-Восточной Азии (43 416).

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