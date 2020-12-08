Спасатели помогли запертым в квартире пожилым инвалидам в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Газопровод Карта всех событий

Спасателей Московского авиационного центра вызвали в район Чертаново Южное. На улице Газопровод требовалась помощь пожилой паре. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ в понедельник, 7 декабря.

По словам очевидцев, в одной из квартир жилого дома запертыми оказались инвалиды — женщина и мужчина. Соседи рассказали, что слепой дедушка 93 лет стонал и просил пить. Он еле дополз до двери и звал на помощь.

Спасатели проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. Нашли неходячего мужчину в коридоре и женщину 89 лет. Она была в комнате, на полу, в полусознательном состоянии, сильно истощена и обезвожена.

Пожилых людей передали врачам скорой помощи.

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