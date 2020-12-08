Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Самолет Ан-24, который следовал рейсом из Якутска в Алекминск, вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого решения пилотов стала неисправность правого двигателя воздушного судна.

В 9:10 по местному времени лайнер приземлился в Якутске.

В настоящее время подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. О пострадавших не сообщается, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что задержанный после сообщения о минировании лайнер вылетел в Москву из Нью-Йорка. Сообщение возможном минировании при подлете к аэропорту получил командир лайнера, выполнявший рейс Москва — Нью-Йорк. Посадка самолета прошла в штатном режиме. После этого был проведен тщательный досмотр.

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