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Представитель попавшего в больницу Алибасова рассказал о его самочувствии
Бари Алибасов уже находится дома / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Представитель попавшего в больницу Алибасова рассказал о его самочувствии

Юлия Курганова

Звезды

PR-директор Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера Бари Алибасова. Он сообщил, что артист уже дома.

— Его выписали. Сейчас он находится дома. Естественно, что после больницы ему необходимо прийти в активное состояние. Пока он дома, отсыпается. Постельный режим, я бы так сказал. Ничего жизни не угрожает. Сейчас с ним все в порядке, — сказал представитель продюсера.

Он добавил, что всю подробную информацию о том, что на самом деле случилось со звездой, они представят в ближайшее время.

Напомним, что 3 декабря Алибасов оказался в больнице. В качестве одной из версий ухудшения состояния здоровья музыканта СМИ выдвигали передозировку «Виагрой».

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больницаБари Алибасовсостояние здоровья
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