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Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы

Виктория Родимкина

Происшествия

В Приморье в поселке Заводской тринадцатилетняя школьница избила свою сверстницу, конфликт начался из-за оскорбления. Об этом сообщила администрация Артемовского городского округа.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое было снято недалеко от школы. Девушка бьет по голове школьницу, сбивает ее с ног, садится на спину и продолжает наносить удары. Пострадавшая не отбивается, она плачет и просит помощи у третьей участницы инцидента. Стоящие вокруг подростки подначивают обидчицу и призывают ее бить девушку ногами. В УМВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

— По предварительной информации, конфликт начался из-за оскорбления. По словам руководства школы, еще на последнем уроке девочки начали выяснять отношения, — отметили в администрации.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова поручила администрации школы провести профилактическую работу с учителями и родителями школьников, организовать совместное занятие на тему буллинга, сообщает РИА Новости.

— Управлением образования планируется привлечение психолога к работе с детьми и с родителями в частном порядке. Кроме того, к беседе с детьми привлечен молодой педагог, которая, по мнению специалистов, сможет быстрее найти общий язык и понимание с учениками, — заявили в мэрии.

Руководство учебного заведения проведет собрание с родителями школьников, которые принимали участие в конфликте.

Представитель СУСК РФ по Приморскому краю сообщил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Приморский крайизбиение школьницыпричины
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