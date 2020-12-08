Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Приморье в поселке Заводской тринадцатилетняя школьница избила свою сверстницу, конфликт начался из-за оскорбления. Об этом сообщила администрация Артемовского городского округа.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое было снято недалеко от школы. Девушка бьет по голове школьницу, сбивает ее с ног, садится на спину и продолжает наносить удары. Пострадавшая не отбивается, она плачет и просит помощи у третьей участницы инцидента. Стоящие вокруг подростки подначивают обидчицу и призывают ее бить девушку ногами. В УМВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

— По предварительной информации, конфликт начался из-за оскорбления. По словам руководства школы, еще на последнем уроке девочки начали выяснять отношения, — отметили в администрации.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова поручила администрации школы провести профилактическую работу с учителями и родителями школьников, организовать совместное занятие на тему буллинга, сообщает РИА Новости.

— Управлением образования планируется привлечение психолога к работе с детьми и с родителями в частном порядке. Кроме того, к беседе с детьми привлечен молодой педагог, которая, по мнению специалистов, сможет быстрее найти общий язык и понимание с учениками, — заявили в мэрии.

Руководство учебного заведения проведет собрание с родителями школьников, которые принимали участие в конфликте.

Представитель СУСК РФ по Приморскому краю сообщил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: СК предъявил обвинение избившим женщину-таксиста в Новосибирске