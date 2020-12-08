Свыше 400 «добрых бейджей» получили врачи больницы в Коммунарке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Медицинским работникам больницы в Коммунарке в понедельник, 7 декабря, передали 420 «добрых бейджей». В рамках этой акции добровольцы делают фото врачей, которые работают в красных зонах учреждений, чтобы изготовить им персональные бейджи.

Так пациенты смогут увидеть скрытые за защитными костюмами лица и узнать имена тех, кто помогает им бороться с коронавирусной инфекцией.

По словам врача-реаниматолога в Коммунарке Андрея Быкова, медицинские работники постоянно ходят в средствах защиты, именно поэтому пациенты не могут увидеть их полноценно.

— И по нашему опыту можем отметить, что «добрые бейджи» уменьшают психологическую нагрузку на пациента, он чувствует себя более защищенным и понимает, что под костюмом находится реальный человек, доктор, который стремится ему помочь, — уточнил Быков.

Для того, чтобы провести акцию, привлекаются волонтеры, которые делают фотографии медработников в безопасных зонах больниц. После этого обработанные снимки направляются в печать для изготовления бейджей. Они отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медбратьев и медсестер, зеленые — для санитаров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Присоединиться к проекту и стать волонтерами-фотографами могут все желающие. Для этого необходимо написать на страницу проектного офиса «Молодежь Москвы» в соцсетях.

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