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Минцифры составило список российского ПО для предустановки на гаджеты
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Минцифры составило список российского ПО для предустановки на гаджеты

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций составило список российского программного обеспечения (ПО) для предустановки на гаджетах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 8 декабря.

Уточняется, что в перечне значатся около 30 приложений. Список был сформирована на основе рейтинга популярности программ, который был подтвержден независимыми аудиторами. Перечень будет утвержден правительством.

Помимо браузеров, поисковых программ и облачных сервисов хранения на гаджетах будут устанавливать приложение портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир».

В министерстве уточнили, что пользователи всегда смогут установить другие программы на свой выбор, передает РИА Новости.

В России с 1 января следующего года будет запрещено продавать гаджет без предустановленных российских программ. На данный момент обсуждается вопрос о переносе этой даты на 1 апреля.

Ранее по теме: Чем грозит распространение российского ПО на все гаджеты

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