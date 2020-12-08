Минцифры составило список российского ПО для предустановки на гаджеты

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций составило список российского программного обеспечения (ПО) для предустановки на гаджетах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 8 декабря.

Уточняется, что в перечне значатся около 30 приложений. Список был сформирована на основе рейтинга популярности программ, который был подтвержден независимыми аудиторами. Перечень будет утвержден правительством.

Помимо браузеров, поисковых программ и облачных сервисов хранения на гаджетах будут устанавливать приложение портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир».

В министерстве уточнили, что пользователи всегда смогут установить другие программы на свой выбор, передает РИА Новости.

В России с 1 января следующего года будет запрещено продавать гаджет без предустановленных российских программ. На данный момент обсуждается вопрос о переносе этой даты на 1 апреля.

Ранее по теме: Чем грозит распространение российского ПО на все гаджеты