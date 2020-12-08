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«Встретятся ли дети? Не хотел бы…»: Петросян рассказал, как относится к знакомству своих сына и дочери
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Встретятся ли дети? Не хотел бы…»: Петросян рассказал, как относится к знакомству своих сына и дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Юморист Евгений Петросян дал интервью Вячеславу Манучарову, в котором рассказал о новой семье и отношениях со старшей дочерью.

Взрослая дочь от первого брака Петросяна Викторина негативно отнеслась к его разводу и новому союзу. В этой ситуации она поддержала мачеху — Елену Степаненко.

— Старшей дочери уже 55 лет. Она тетка взрослая. Поздравила с рождением сына? Конечно! Я вру. Нет. Мы не общаемся. Встретятся ли дети? Ну не знаю… Не хотел бы, — признался 75-летний юморист.

Он рассказал о своем желании увидеть взросление младшего сына и воспользоваться шансом исправить ошибки прошлого. Ведь раньше артист перечеркивал личную жизнь, посвящая себя работе.

— Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек, обаятельный до беспредела! В него невозможно не влюбиться. Он притягивает людей как магнит. Надеюсь, что оставлю стране талантливого человека, — рассказал Петросян во время эфира передачи на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Юморист признался, что за возможность иметь еще одного ребенка он благодарен своей супруге, которая заставила его в это поверить.

— Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что я действующий мужчина? Бывает, что и в 30 лет уже недействующий! А бывает, что корни хорошие. Папочке спасибо, — прокомментировал Петросян.

Он добавил, что решение стать отцом в таком преклонном возрасте могут принять лишь те люди, которые уверены, что обеспечат отпрыску достойное будущее.

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