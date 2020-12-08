Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков назвал «полной чушью» сообщения о проблемах со здоровьем у Путина
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Песков назвал «полной чушью» сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина.

— Что касается здоровья — ну, это «чушь полная». Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль знает, кто занимается распространением подобной информации. Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобное будет продолжаться и дальше.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что информационные вбросы против президента являются слухами, которые чаще всего не имеют ничего общего с реальностью.

Читайте также: Песков признался, что думал о завещании после заражения COVID-19

опровержение слуховздоровьеВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте