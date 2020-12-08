Песков назвал «полной чушью» сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина.

— Что касается здоровья — ну, это «чушь полная». Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль знает, кто занимается распространением подобной информации. Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобное будет продолжаться и дальше.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что информационные вбросы против президента являются слухами, которые чаще всего не имеют ничего общего с реальностью.

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