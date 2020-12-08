Кремль назвал фактор, обеспечивающий макроэкономическую стабильность

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Уровень государственного долга и наличие финансовых запасов — это те факторы, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 8 декабря.

— Нынешний уровень долга и сами запасы — они как раз являются одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, в Кремле ожидают, что показатели экономики в следующем году для России будут лучше, чем были в 2020 году. Дмитрий Песков отметил, что РФ переживает пандемию коронавируса с наименьшим негативным эффектом для экономики, чем многие другие страны.

— Мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, — добавил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что влияние кризиса в этом году было минимизировано, страна прошла его с наименьшим негативным эффектом.

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