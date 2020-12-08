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Расписание электричек Московского транспортного узла изменится с 13 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Расписание электричек Московского транспортного узла изменится с 13 декабря

Юлия Ямпольская

Транспорт

С 13 декабря 2020 года расписание пригородных поездов поменяется. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Уточняется: что для удобства горожан в будни компания запустит 68 дополнительных поездов, а в выходные — 56. Они будут связывать Москву с Подмосковьем. Благодаря этому скорректируют периодичность курсирования — уменьшатся интервалы движения, также у некоторых электропоездов назначат дополнительные остановки.

Так, например, на Ярославском направлении изменится время отправления в Болшево, Пушкино, на Ростокино и Лосиноостровскую.

На Казанском направлении расписание поездов в Быково и на Ипподром поменяется, передает агентство городских новостей «Москва».

Также изменится график электричек Павелецкого, Горьковского, Белорусского, Савеловского, Курского, Киевского и Рижского направлений.

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