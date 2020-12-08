Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого на востоке Москвы 
Фото: АГН «Москва»

Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого на востоке Москвы 

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Следователи предъявили мужчине обвинение по подозрению в убийстве знакомого на востоке столицы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Инцидент произошел 31 января 2019 года на улице Сталеваров. По данным следствия, в квартире жилого дома было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, а также несколькими огнестрельными ранениями в области головы.

Подозреваемого 1961 года рождения удалось задержать. В его отношении возбудили уголовное дело. Следователи допросили свидетелей, чьи показания подтверждают вину мужчины. Обвиняемый находится под стражей.

Читайте также: Водитель легковушки сбил двух человек на пешеходном переходе в Люблине

уголовное делоубийствоГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте