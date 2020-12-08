Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого на востоке Москвы 

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Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Следователи предъявили мужчине обвинение по подозрению в убийстве знакомого на востоке столицы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Инцидент произошел 31 января 2019 года на улице Сталеваров. По данным следствия, в квартире жилого дома было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, а также несколькими огнестрельными ранениями в области головы.

Подозреваемого 1961 года рождения удалось задержать. В его отношении возбудили уголовное дело. Следователи допросили свидетелей, чьи показания подтверждают вину мужчины. Обвиняемый находится под стражей.

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