Президент РФ подписал законы о наказании за отчуждение российской территории

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за действия по отчуждению территорий РФ. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Авторами данной инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Согласно документу, изменения вносятся в Уголовный кодекс, а также в две статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В частности, УК РФ дополняется новой статьей, в которой предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности. За данное нарушение закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Помимо этого, российский лидер подписал закон о штрафах за публичные призывы к отчуждению территорий России. Согласно документу, штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей. В свою очередь юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей. Также закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета.

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