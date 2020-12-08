Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Президент РФ подписал законы о наказании за отчуждение российской территории
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ подписал законы о наказании за отчуждение российской территории

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за действия по отчуждению территорий РФ. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Авторами данной инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Согласно документу, изменения вносятся в Уголовный кодекс, а также в две статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В частности, УК РФ дополняется новой статьей, в которой предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности. За данное нарушение закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Помимо этого, российский лидер подписал закон о штрафах за публичные призывы к отчуждению территорий России. Согласно документу, штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей. В свою очередь юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей. Также закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета.

Читайте также: Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года

законРоссияВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте