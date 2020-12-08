«Их легко заразить и убить»: юрист ответил на идею приравнять экстрасенсов к преступникам

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал объявить деятельность экстрасенсов преступной и отправлять их на лесозаготовки.

Таролог, эзотерик Марианна Абравитова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» отреагировала на заявление парламентария, заявив, что многие людям, которые выдают себя за эзотериков, «лучше шить варежки»:

— Я с юмором отношусь к персоне Милонова, хотя где-то могу с ним согласиться. Насчет магов и чародеев им может лучше шить варежки, именно от таких людей много пострадавших. Те, кто лишились здоровья, денег и даже жизни. Я бы переформатировала заявку. Надо бороться с мошенничеством во всех сферах жизни, — заявила эзотерик.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Милонов призвал объявить деятельность экстрасенсов преступной и отправлять их на лесозаготовки

По словам Абравитовой, отличает настоящего эзотерика то, что он помогает адекватным людям и потом специалиста советуют другим. Она добавила, что «круг клиентов расширяется за счет серьезных людей».

Эзотерик отметила, что не все экстрасенсы, которые любят публичность, мошенники.

— Люди могут желать признания и звездности. Тот же Павел Глоба не сидит в лесу, а ходит по телеканалам. На популярных шоу 99,9 процентов участников не экстрасенсы. Я общалась с людьми из этих шоу, смысл не предполагает наличие людей со способностями, у них свои сценарии, — пояснила собеседница.

Председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев заявил, что экстрасенсы – это люди со сверхчувствительностью.

— Это люди все несчастные, это как оголенный нерв, их легко заразить и убить. За ними стоит государство, и государство имеет свой интерес. Все официально. В 2017 году такие профессии были внесены в реестр нормальных профессий. Что касается попыток контролировать эту сферу: кто-то зарабатывает, а налоги не платит, поэтому государство хочет их контролировать, но не может, поэтому продают лицензии. Это смешно, потому что лицензия к дару не относится, это имеет отношение к маркетингу. Каждая лицензия стоит денег, подготовительные бумаги порядка 150 тысяч и лицензия 40 тысяч рублей, — отметил Толмачев.

По его словам, люди со способностями себя не рекламируют, к ним не зарастет народная тропа. Юрист считает, что «Милонова кто-то обидел».

— Огульно кричать, что все маги мошенники — показатель необразованности, По моему опыту 95 процентов человек получили дар после клинической смерти, жили они до 50 лет, были инженерами, а потом после травмы мозга у них открываются способности. Остальные 5 процентов уникумы, которых прячут на должностях, бизнесе, только чтобы о них не узнали, — пояснил эксперт, в советское время работавший с людьми, у которых были экстрасенсорные способности.

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