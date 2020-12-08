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Бастрыкин заявил о необходимости признать криптовалюту имуществом
Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкин заявил о необходимости признать криптовалюту имуществом

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Цифровую валюту следует признать имуществом, в частности для расследования ряда уголовных дел. Такое мнение выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во вторник, 8 декабря.

По его словам, несмотря на принятие федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который вступит в силу с 2021 года, некоторые аспекты нуждаются в дальнейшей регламентации. Как пояснил глава СК, признание цифровой валюты имуществом нужно для расследования уголовных дел, «по которым цифровая валюта выступает предметом взятки или хищения».

Кроме того, Бастрыкин отметил, что при участии Росфинмониторинга необходимо разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта, передает РИА Новости.

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валютаАлександр Бастрыкинденежное имущество
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