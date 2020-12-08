Скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Фото: ТАСС / Александра Чумичева

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина во вторник, 8 декабря.

— К сожалению, правда, — пояснил Дерябин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что похороны Шапошникова пройдут на федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. При этом о дате похорон пока ничего не известно.

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963-м окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевца. В 1969 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина (ныне — Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), а в 1984 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ныне — Вооруженных сил России).

С 1959-го служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем. В 1984 году был переведен на должность заместителя командующего ВВС Одесского военного округа, а с 1985 года — назначен командующим ВВС округа.

В период с 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР. В том же году Евгению Шапошникову присвоили звание маршала авиации. В июне 1993 года был назначен секретарем Совета безопасности России.

В 2000-х работал советником генерального директора ОАО «Компания «Сухой», позже входил в состав советов директоров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии».

Был награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, орденом Красной Звезды и другими государственными наградами.