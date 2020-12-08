Сумку с деньгами похитили из бара в центре Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Вооруженные злоумышленники похитили сумку с деньгами из бара в центре столицы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Красная Пресня.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и определяет сумму ущерба. По данным СМИ, в сумке находилось 12 миллионов рублей. Ведется розыск злоумышленников.

Читайте также: СК установит обстоятельства смерти пенсионера в подмосковном лесу