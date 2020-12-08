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Сумку с деньгами похитили из бара в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Сумку с деньгами похитили из бара в центре Москвы

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Вооруженные злоумышленники похитили сумку с деньгами из бара в центре столицы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Красная Пресня.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и определяет сумму ущерба. По данным СМИ, в сумке находилось 12 миллионов рублей. Ведется розыск злоумышленников.

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