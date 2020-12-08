Более 6,7 миллиона москвичей сделали прививку от гриппа

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 6,7 миллионов жителей столицы сделали прививку от гриппа. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Москве вакцинацию от гриппа прошли свыше шести миллионов 732,6 тысяч человек. Это составляет около 53,6 процента от всего населения города.

Специалисты отметили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в столице с 30 ноября по 6 декабря соответствует сезону. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости во всех возрастных группах.

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