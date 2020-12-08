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Дептранс опроверг информацию о возгорании в поезде на станции «Тропарево»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дептранс опроверг информацию о возгорании в поезде на станции «Тропарево»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Тропарёво Карта всех событий

Информация о возгорании в поезде на станции метро «Тропарево» не соответствует действительности. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что все устройства метрополитена работают штатно. Движение на Сокольнической линии осуществляется по графику. По данным МЧС России по Москве, на станции метро «Тропарево» возгорания обнаружено не было.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из вагонов поезда на станции «Тропарево» возникло возгорание.

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