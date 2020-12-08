«Мерзость»: Петросян оценил выступления современных комиков

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny / Официальный аккаунт Евгения Петросяна

Современные комики часто выбирают неуместные шутки про интимные сферы жизни людей. Такое мнение выразил юморист Евгений Петросян.

По его словам, шоуменам необходимо помнить о границах в своих выступлениях.

— Опустились донельзя в своих возможностях, и вы считаете, что это свобода? Это не свобода — это мерзость! Существуют рамки, за которые мы не имеем права никакого переходить, — заявил Петросян.

Он добавил, что шутки на запретные темы являются не новаторством, а примером деградации. Также комики нередко оскорбляют других людей со сцены, что, как считает юморист, совершенно недопустимо.

Артист подчеркнул, что положение эстрады можно назвать угрожающим, если публика одобряет подобные выступления. Сам Петросян заявил, что гордится консервативными взглядами, в которых убеждается после просмотра очередного шоу.

Кроме того, юморист нередко высказывает мнение о своих коллегах, в частности, о Гарике Харламове. Петросян называет его замечательным артистом, однако ему стоит перестать использовать обсценную лексику, заявил артист в интервью Вячеславу Манучарову.

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