Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мерзость»: Петросян оценил выступления современных комиков
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny / Официальный аккаунт Евгения Петросяна

«Мерзость»: Петросян оценил выступления современных комиков

Юлия Захарова

Звезды

Современные комики часто выбирают неуместные шутки про интимные сферы жизни людей. Такое мнение выразил юморист Евгений Петросян.

По его словам, шоуменам необходимо помнить о границах в своих выступлениях.

— Опустились донельзя в своих возможностях, и вы считаете, что это свобода? Это не свобода — это мерзость! Существуют рамки, за которые мы не имеем права никакого переходить, — заявил Петросян.

Он добавил, что шутки на запретные темы являются не новаторством, а примером деградации. Также комики нередко оскорбляют других людей со сцены, что, как считает юморист, совершенно недопустимо.

Артист подчеркнул, что положение эстрады можно назвать угрожающим, если публика одобряет подобные выступления. Сам Петросян заявил, что гордится консервативными взглядами, в которых убеждается после просмотра очередного шоу.

Кроме того, юморист нередко высказывает мнение о своих коллегах, в частности, о Гарике Харламове. Петросян называет его замечательным артистом, однако ему стоит перестать использовать обсценную лексику, заявил артист в интервью Вячеславу Манучарову.

Читайте также: Комик Яровицына назвала главные проблемы мужчин и женщин в России

шуткаЕвгений ПетросянГарик Харламов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте