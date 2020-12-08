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Минометную мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Минометную мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

В Сергиево-Посадском городском округе обезвредили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.

Боеприпас обнаружили на мусорном полигоне в деревне Сахарово.

Спасатели прибыли на место находки. Они перенесли минометную мину на специальный полигон и обезвредили ее, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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