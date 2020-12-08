Жителям Подмосковья рассказали, как правильно перевозить елку в транспорте

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жителям Подмосковья рассказали, как правильно перевозить елку в общественном транспорте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы доставить лесную красавицу домой, можно воспользоваться автобусом или электричкой, главное – соблюдать правила. В автобусе бесплатно провозится ель, сумма параметров которой не превышает 120 сантиметров. Если дерево высокое, но не более 180 сантиметров в трех измерениях, необходимо будет доплатить за его перевозку.

В электричках можно бесплатно провезти дерево, вес которого не превышает пятидесяти килограммов, а размеры– 180 сантиметров по трем параметрам. В остальных случаях придется оформить специальный билет, стоимость которого зависит от маршрута.

Перед тем, как отправиться с елью в дорогу, ее необходимо хорошо упаковать, а в салоне – надежно зафиксировать.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установили главную новогоднюю елку региона. Ель прибыла из деревни Хиттолово, которая находится во Всеволожском районе. Ее высота составляет 25 метров, а вес 12 тонн, пишет Nation News.

Ранее ОТР рассказало, что среди россиян упал спрос на живые ели к новогодним праздникам. За последние три года их стали покупать в три раза меньше. Специалисты считают, что это связано со стремлением людей сократить предпраздничные расходы, возросшую экологическую ответственность, а также аллергию на хвою.

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