Мужчину осудили за попытку организовать заказное убийство матери в Москве

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Столичный суд приговорил Михаила Курочкина к 12,5 года лишения свободы за попытку организовать убийство своей матери. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 25 сентября 2019 года на юге столицы. Мужчина организовал убийство своей матери с целью последующего вступления в наследство на принадлежащее ей имущество. В качестве исполнителя преступления он привлек знакомого, пообещав за это деньги. Однако знакомый рассказал о преступном плане сотрудникам полиции.

Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство женщины. Знакомый сообщил Курочкину о якобы совершенном преступлении. Под предлогом дать показания мужчину пригласили в следственный отдел, где он был задержан.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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