Офтальмолог предупредила об опасности синего света от гаджетов

Фото: Патимат Абдурахманова, «Вечерняя Москва»

Врач-офтальмолог Арпине Адамян рассказала, какую опасность представляет для человека излучаемый гаджетами синий свет, а также дала ряд рекомендаций, как минимизировать вред.

По словам эксперта, так называемое HEV-излучение (high-energy visible light, высокочастотный высокоэнергетический свет видимого спектра) негативно воздействует на сетчатку глаз, провоцируя нежелательные фотохимические реакции.

Такой синий свет разрушает фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки, причем данные процессы носят необратимый характер, предупреждает медик.

Кроме того, HEV-излучение провоцирует преждевременное старение кожи и ее пигментацию, сокращает выработку мелатонина (гормона сна) в ночное время и вызывает бессонницу.

Чтобы сократить вред синего света от гаджетов, рекомендуется пользоваться устройствами в дневное время, делая перерывы каждый час. За два-три часа до отхода ко сну врачи советуют отложить гаджеты до следующего дня.

Специалисты также предлагают использовать специальные очки с желтым светофильтром, который поглощает синее свечение ЖК-экранов, рассказала Адамян в интервью агентству «Прайм».

Ранее психолог дала советы, как отучить детей от гаджетов.

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