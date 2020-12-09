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Москвичей старше 50 лет пригласили на бизнес-курсы
Фото: pexels.com/Anna Shvets

Москвичей старше 50 лет пригласили на бизнес-курсы

Виктория Родимкина

Город

В столице начала работать пилотная программа «Бизнес-уик-энд. 50+». Это курсы для людей старшего возраста, на которых рассказывают об основах ведения бизнеса. Все мероприятия проходят в онлайн-режиме на сайте проекта.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, опыт и знания граждан старшего поколения помогают многим из них успешно заниматься бизнесом. Однако при запуске нужно владеть необходимыми навыками.

— Программа «Бизнес-уик-энд. 50+» позволит учиться под руководством экспертов и бизнес-тренеров. Наставники расскажут все о запуске своего дела — от идеи стартапа до работы с документами. На тренинги уже зарегистрировались более 700 человек, — сказал Алексей Фурсин.

Курс состоит из нескольких вебинаров продолжительностью шесть часов. На занятиях расскажут, как найти свою нишу на рынке, построить бизнес-модель и получить поддержку от города.

После двухдневного курса участникам предоставят пять дней для выполнения домашнего задания. Им предстоит разработать идею для стартап-проекта, обдумать его стоимость и источники финансирования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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