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Рентгенологи в Москве заполнили более 30 тысяч протоколов с помощью голосового ввода
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Рентгенологи в Москве заполнили более 30 тысяч протоколов с помощью голосового ввода

Виктория Родимкина

Город

В Москве рентгенологи около 34 тысяч раз воспользовались технологией голосового ввода для заполнения протоколов. Это помогло медикам сэкономить более 20 процентов времени, которое отводится на документацию. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Проект был внедрен в семи поликлиниках города в июне 2019 года, с сентября прошлого года началось внедрение голосового ввода в остальных медучреждениях.

— Технология, позволяющая врачу заносить результаты рентгенологических исследований в медицинскую карту с помощью голосового ввода, все более активно используется в московских поликлиниках. С момента внедрения с ее помощью было заполнено более 34 тысяч протоколов исследований, — говорится в сообщении.

Для голосового ввода врачам необходимо иметь гарнитуру или специальные микрофоны-пульты, с помощью которых медик переключает изображения на рабочей станции. Программа автоматически распознает слова и набирает текст, врачу нужно будет только проверить готовый протокол.

Система способна распознавать также и специальные медицинские термины. Алгоритм можно адаптировать к произношению определенного медика.

В столице голосовой ввод используется в поликлиниках, в которых оборудование подключено к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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