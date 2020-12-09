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Границы популярных у россиян стран могут закрыть до сентября 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Границы популярных у россиян стран могут закрыть до сентября 2021 года

Ростислав Зубков

Туризм

Границы популярных у российских туристов стран могут закрыть до осени 2021 года. С таким заявлением выступил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

— Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что многие туроператоры, работавшие с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в 2021 году из-за пандемии коронавируса. По сути, отмечает Игнатьев, рынок потерял почти всех (95–97 процентов) зарубежных путешественников.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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