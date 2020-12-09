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Рок-музыкант отсудил у Первого канала более 200 тысяч рублей за свои песни
Фото: vk.com / club391273 / Константин Никольский

Рок-музыкант отсудил у Первого канала более 200 тысяч рублей за свои песни

Ксения Монахова

Звезды

Рок-музыкант и экс-участник групп «Цветы» и «Воскресенье» Константин Никольский отсудил у Первого канала 265 тысяч рублей за использование его песен в шоу «Голос 60+». Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Никольский подал иск в суд с требованием взыскать с телеканала 500 тысяч рублей за использование двух его песен в рамках проекта. Отмечается, что музыкант оценил каждую композицию — «Один взгляд назад» и «Музыкант» — в 250 тысяч рублей. Константин Никольский является автором и композитором этих песен, а также исполняет их самостоятельно.

Музыкант подчеркнул, что он не давал согласия на использование своих композиций в шоу «Голос 60+», а также на сайте телеканала. При этом, по словам исполнителя, песни «были искажены путем сокращения музыки и текста», передает РИА Новости.

Канал не согласился с требованиями музыканта. Представитель ответчика объяснил, что трансляция шоу с песнями Никольского велась в прямом эфире, который проходил в формате концерта и не предполагал заранее прописанного сценария. Поэтому правообладателю канал должен был перечислить лишь вознаграждение за использование его композиций в Российское авторское общество (РАО).

— Судом принято новое решение о взыскании с АО «Первый канал» в пользу Никольского компенсации за нарушение авторского права в сумме 235 тысяч рублей. В остальной части решение Останкинского суда оставлено без изменений, — пояснили в суде.

На сегодняшний день стороны могут обжаловать решение суда.

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