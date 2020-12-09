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Иван Дорн стал автором музыки для новых серий советского мультфильма
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Иван Дорн стал автором музыки для новых серий советского мультфильма

Ксения Монахова

Культура

Российский и украинский исполнитель Иван Дорн написал музыку для новых серий мультфильма «Ну, погоди!».

— Музыку для серий «Ну, погоди!» написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура, — цитирует слова председателя правления студии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой ТАСС.

Иван Дорн стал автором музыки для новых серий советского мультфильмакадр из мультфильма «Ну, Погоди!»

Отмечается, что новые серии мультсериала «Ну, погоди!» планируют перезапустить в 2020 году. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что сезон будет состоять из 52 серий. Героев анимации озвучивают шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Помимо этого, в мультсериале появятся новые герои — Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля, которые по задумке будут олицетворять сочинский курорт «Роза Хутор».

Премьера новых серий запланирована на зиму 2020 года.

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музыка«Союзмультфильм»анимационный мультфильм
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