Иван Дорн стал автором музыки для новых серий советского мультфильма

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российский и украинский исполнитель Иван Дорн написал музыку для новых серий мультфильма «Ну, погоди!».

— Музыку для серий «Ну, погоди!» написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура, — цитирует слова председателя правления студии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой ТАСС.

кадр из мультфильма «Ну, Погоди!»

Отмечается, что новые серии мультсериала «Ну, погоди!» планируют перезапустить в 2020 году. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что сезон будет состоять из 52 серий. Героев анимации озвучивают шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Помимо этого, в мультсериале появятся новые герои — Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля, которые по задумке будут олицетворять сочинский курорт «Роза Хутор».

Премьера новых серий запланирована на зиму 2020 года.

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