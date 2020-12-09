Кремль заявил, что Питер находится у «красной черты» по коронавирусу

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Петербург дошел до «красной черты» в развитии ситуации с коронавирусом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 9 декабря.

— Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у «красной черты». Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее глава Северной столицы Александр Беглов заявил, что от полного локдауна город отделяет «совсем немного». Это связано с тем, что до конца 2020 года в специализированных стационарах Петербурга могут закончиться места для тяжелых пациентов с ковидом. Если массовые скопления людей не предотвратить — далее будет «красная черта», отметил губернатор.

При этом известно, что в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут обслуживать клиентов с 19:00 до 06:00. Однако несколько сотен заведений города отказались выполнять эти требования и создали «карту сопротивления», к которой присоединяются все новые предприятия, не желающие нести еще большие убытки на фоне кризиса.

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