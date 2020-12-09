Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Почта Деда Мороза заработала в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Письма и открытки новогоднему волшебнику можно отравить в любом ближайшем отделении связи Московской области. Также в регионе появились специальные почтовые ящики в 30 парках, одном сквере, одном лесопарке Московской области и в «МЕГА Белая Дача».

— В этом году, когда особенно хочется праздничной атмосферы, чудес и добрых слов, призываем отправлять письма всех — вне зависимости от возраста, — призвал директор почтового макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

В этом году возросло количество желающих поработать Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News.

— Рост числа соискателей по всем этим позициям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем двукратный. Да и средний возраст сильно помолодел. Появились даже несколько десятков резюме на роль Снегурочки и Деда Мороза от подростков 14–15 лет. В прошлом году школьники не размещали свои резюме, — уточнил Джабаров.

Ранее ОТР рассказало, что россияне в этом году не планируют приглашать Деда Мороза домой. Только 18 процентов жителей России готовы очно встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, остальная часть населения предпочитает онлайн-формат.

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