Подозреваемую в мошенничестве женщину задержали на юго-западе столицы

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

Правоохранители задержали на юго-западе столицы женщину по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Южное Бутово. По словам полицейских, пенсионерка возвращалась домой из медучреждения, к ней подошли три незнакомые женщины. Они сообщили, что пожилой горожанке полагается материальная выплата, однако для этого необходимо передать все сбережения. Мошенницы утверждали, что вернут денежные средства, добавив к ней компенсацию в размере половины всей суммы.

В результате пенсионерка передала злоумышленницам 1,2 миллиона рублей, те скрылись.

— Не дождавшись их возвращения, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело, одну мошенницу задержали, ее заключили под стражу. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются, говорится на сайте «МВД Медиа».

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