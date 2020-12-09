Врач рассказала, что российские мужчины массово ложатся на пластические операции
Пластические хирурги отмечают тенденцию, что все больше представителей сильного пола приходят, чтобы улучшить свою внешность при помощи пластической хирургии.
Управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник рассказала, что российские мужчины после 45 лет все чаще обращаются за помощью и за последние пять лет число таких пациентов выросло в три раза, пишет NEWS.ru.
Она сообщила, что на первом месте по количеству операций среди мужчин –ринопластика (исправление деформаций носа), эта потребность у них возникает либо после травмы, либо из–за врожденных особенностей. На втором месте – операции по омоложению (эндоскопический лифтинг, круговая подтяжка лица, коррекция кожи вокруг глаз. За последние пять лет таких манипуляций стало минимум в два раза больше.
Также она отметила, что среди молодых людей до 25 лет в последние годы обрела популярность отопластика (исправлению ушных раковин).
Ранее пластический хирург высшей категории Юрий Иншаков рассказал, что популярность среди женщин начала обретать операция по удалению грудных имплантов и замену их на меньший размер. Он объяснил, что данная операция абсолютно безопасна и занимает около 40 минут, но после удаления импланта нужно либо устанавливать новый, либо делать операцию по подтяжке груди, передает ФАН.
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