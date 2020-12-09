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МИД сравнил обвинения россиянина в шпионаже в Дании с «охотой на ведьм»
Фото: mid.ru/МИД РФ

МИД сравнил обвинения россиянина в шпионаже в Дании с «охотой на ведьм»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва считает обвинения в шпионаже в адрес задержанного в Дании россиянина бездоказательными. Они напоминают «охоту на ведьм». Об этом в среду, 9 декабря, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По ее словам, МИД РФ держит данную ситуацию под контролем. Россиянину предоставлен адвокат. Он не признает свою вину.

— Подобные бездоказательные обвинения напоминают охоту на ведьм, ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что МИД рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство в отношении гражданина РФ как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена.

Ранее датская прокуратура обвинила россиянина, проживающего в стране, в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.

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ДанияМИД РФзадержание
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