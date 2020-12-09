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Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО
Фото: pixabay.com

Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО

Кирилл Николаев

Общество

Министерство юстиции Российской Федерации предложило запретить в следственных изоляторах и колониях никотиносодержащие изделия, за исключением сигарет. Соответствующий документ опубликован в среду, 9 декабря, на портале проектов нормативно-правовых актов.

Данные изменения могут быть внесены в связи с федеральным законом №303 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции». Документ вводит ограничения на употребление изделий с нагреваемым табаком, растворов, жидкостей или гелей с содержанием жидкого никотина, сообщает РИА Новости.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке ресурсов за цензуру российских СМИ.

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