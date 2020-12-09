Бывшего топ-мененджера Ростеха отправили под домашний арест

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Головинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Лалетина будет находиться под домашним арестом до 8 февраля 2021 года. Женщина обвиняется в краже свыше миллиона рублей.

С 29 ноября 2013 года Лалетина является председателем Третейского суда при Ростехе. Также она занимала пост бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению, сообщает ТАСС.

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