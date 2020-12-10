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Посольство РФ в Израиле обвинило местную газету в искажении слов главы дипмиссии
Фото: israel.mid.ru/ru

Посольство РФ в Израиле обвинило местную газету в искажении слов главы дипмиссии

Татьяна Плотникова

Политика

Израильская газета Jerusalem post допустила искажение слов российского посла Анатолия Викторова относительно обстановки в ближневосточном регионе. Об этом заявили в российской дипмиссии.

Ранее 9 декабря министерство иностранных дел Израиля вызвало Викторова после публикации его интервью газете Jerusalem Post. В нем якобы со слов российского дипломата говорилось, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.

Однако в посольстве РФ в Израиле заявили, что корреспондент газеты «добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора». В связи с этим дипмиссия направила официальное письмо на имя главного редактора Jerusalem Post.

Что касается визита Викторова в МИД Израиля, встреча с политическим директором ведомства прошла в конструктивном ключе, в ходе диалога российской стороной также была изложена точка зрения на текст публикации, отметили в посольстве.

В ведомстве выразили надежду, что «досадный случай, когда представители СМИ привносят свои акценты в имевшее место интервью», не скажется на дружественных и взаимоуважительных отношениях между Россией и Израилем, говорится в Facebook посольства РФ.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что израильские власти могут иметь отношение к гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде.

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