Белоруссия закроет выезд из страны через наземные пункты из-за COVID-19

Фото: gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Власти Белоруссии приняли решение ввести временный запрет на пересечение государственной границы через наземные пункты пропуска в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению белорусского кабмина, запрет распространяется как на граждан государства, так и на иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии по решению председателя государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение госграницы на выезд.

Постановление начнет действовать через десять дней после официального опубликования, сообщается на официальном правовом портале Белоруссии.

Ранее стало известно, что правительство Шри-Ланки планирует открыть границы в январе 2021 года.

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