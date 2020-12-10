Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Белоруссия закроет выезд из страны через наземные пункты из-за COVID-19
Фото: gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Белоруссия закроет выезд из страны через наземные пункты из-за COVID-19

Татьяна Плотникова

В мире

Власти Белоруссии приняли решение ввести временный запрет на пересечение государственной границы через наземные пункты пропуска в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению белорусского кабмина, запрет распространяется как на граждан государства, так и на иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.

В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии по решению председателя государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение госграницы на выезд.

Постановление начнет действовать через десять дней после официального опубликования, сообщается на официальном правовом портале Белоруссии.

Ранее стало известно, что правительство Шри-Ланки планирует открыть границы в январе 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Границы популярных у россиян стран могут закрыть до сентября 2021 года

Белоруссиязапрет на выезд за границупандемия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте