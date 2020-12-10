Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые предложили оценивать состояние пациентов с COVID-19 по слезам
Фото: pexels.com

Ученые предложили оценивать состояние пациентов с COVID-19 по слезам

Татьяна Плотникова

Общество

Сотрудники отделения офтальмологии клиники Сан-Карлос в Мадриде пришли к выводу, что слезы пациентов с коронавирусной инфекцией могут помочь спрогнозировать тяжесть течения заболевания.

Изучив образцы слез 41 здорового человека из контрольной группы и 62 пациентов с COVID-19, авторы исследования установили, что в образцах инфицированных повышено содержание определенных цитокинов — клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с возбудителем заболевания, но при коронавирусе могут становиться опасными.

Поскольку установлено, что у людей в критическом состоянии при COVID-19 особенно интенсивно вырабатываются цитокины, исследователи предлагают оценивать степень тяжести заболевания по образцам слез.

Как отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, этот метод может получить особую актуальность при диагностике коронавируса у детей и ослабленных взрослых, тяжело переносящих заболевание.

Эксперт также пояснил, что поскольку возбудитель COVID-19 попадает в организм через слизистые оболочки, именно в них вирус начинает воспроизводиться первым делом.

— Именно поэтому мазок берут из носоглотки. И есть методы, которые позволяют определять наличие коронавируса в слезах. Тот же ПЦР, — рассказал Ризванов.

Однако ученый подчеркнул, что при бессимптомном течении COVID-19 или при легкой форме заболевания концентрация цитокинов в слезах будет недостаточной для однозначной постановки диагноза, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что возбудитель коронавирусной инфекции выявили в Италии в анализах ребенка, взятых в конце 2019 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог объяснил, влияет ли коронавирусная инфекция на потомство

диагностикаисследованиеслезы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте