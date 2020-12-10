Ученые предложили оценивать состояние пациентов с COVID-19 по слезам

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Сотрудники отделения офтальмологии клиники Сан-Карлос в Мадриде пришли к выводу, что слезы пациентов с коронавирусной инфекцией могут помочь спрогнозировать тяжесть течения заболевания.

Изучив образцы слез 41 здорового человека из контрольной группы и 62 пациентов с COVID-19, авторы исследования установили, что в образцах инфицированных повышено содержание определенных цитокинов — клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с возбудителем заболевания, но при коронавирусе могут становиться опасными.

Поскольку установлено, что у людей в критическом состоянии при COVID-19 особенно интенсивно вырабатываются цитокины, исследователи предлагают оценивать степень тяжести заболевания по образцам слез.

Как отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, этот метод может получить особую актуальность при диагностике коронавируса у детей и ослабленных взрослых, тяжело переносящих заболевание.

Эксперт также пояснил, что поскольку возбудитель COVID-19 попадает в организм через слизистые оболочки, именно в них вирус начинает воспроизводиться первым делом.

— Именно поэтому мазок берут из носоглотки. И есть методы, которые позволяют определять наличие коронавируса в слезах. Тот же ПЦР, — рассказал Ризванов.

Однако ученый подчеркнул, что при бессимптомном течении COVID-19 или при легкой форме заболевания концентрация цитокинов в слезах будет недостаточной для однозначной постановки диагноза, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что возбудитель коронавирусной инфекции выявили в Италии в анализах ребенка, взятых в конце 2019 года.

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