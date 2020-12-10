ФАС сообщила о росте тарифов на ЖКХ в России в 2021 году

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В 2021 году плата за жилищно-коммунальные услуги в России увеличится на четыре процента. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

По данным федерального органа, повышение цен произойдет в июле. Это случится из-за инфляции, а не из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года, добавили в ФАС.

Так, в регионах размер индекса будет отличаться. В Чеченской Республике установлен порог 6,5 процента, в Якутии — 6 процентов, в Новгородской области — 6,4 процента, в Мурманской — 3,2 процента. Но в среднем цены на ЖКУ в России поднимутся на 4 процента.

— ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов, — сказал Виталий Королев.

Он добавил, что вопрос об источнике финансирования перехода на «умные счетчики» на данный момент обсуждается в правительстве, сообщает «Известия».

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