Антирекорд по смертности от коронавируса зафиксировали в США

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В Соединенных Штатах впервые зарегистрировали более трех тысяч смертей от коронавируса в день. Об этом сообщила газета The New York Times в четверг, 10 декабря.

По данным издания, в среду в стране скончались 3011 человек от последствий заболевания. Прошлый антирекорд по этому показателю был зафиксирован в стране на прошлой неделе. Он составлял 2760 смертей в день.

По последним данным, в США выявлено 15 386 564 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Греции за сутки выявили около 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 119 720.

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